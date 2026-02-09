小池酸素工業 [東証Ｓ] が2月9日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比35.8％減の30.3億円に落ち込み、通期計画の49億円に対する進捗率は62.0％にとどまり、5年平均の67.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.6％増の18.6億円に拡大する計算になる。 直近3