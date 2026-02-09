台湾メディアのETtodayは9日、台北市のとあるホテルに「高市早苗首相の大勝利を祝福」と書かれた横断幕が掲げられたと報じた。8日に投開票を迎えた衆議院選挙は、自民党が465議席中316議席を獲得。戦後初めて単独で3分の2の議席を獲得する歴史的圧勝だった。連立を組む日本維新の会と合わせた与党の議席は352に達した。記事によると、台湾のインフルエンサー・視網膜氏は同日、フェイスブックに台北の交差点を通りかかった際に見か