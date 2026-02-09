言葉遣い【漫画】本編を読む「オレは帰るから残りの仕事はお前がやっとけ」と命令口調の上司に「了解しました」と返事をした部下。「目上の人には『承知しました』だろうが！言い直せ」と上司が迫ったコハラモトシ(@kohara_motoshi)さんの「パワハラをポジティブに受けとるヤツ」を紹介しよう。部下のポジティブ過ぎるメンタルや解釈に「スカッとする！」「このくらいの強いメンタルが欲しい」など、前向きになれる漫画として人気