ACL2東地区の決勝トーナメントが11日から始まる。1次リーグを全勝突破したG大阪は浦項（韓国）と1回戦で対戦。多くの日本人がアジアで躍動する中、元日本代表FWの李忠成氏（40）はタンピネス・ローバーズ（シンガポール）の副社長兼任スポーツダイレクター（SD）として参戦している。11日の初戦コンアン・ハノイ戦（ベトナム）を前に、スポニチ本紙のインタビューに応じた。■副社長兼任SDだけに留まらない役職選手リクルー