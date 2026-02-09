中国外務省はきのう8日の衆議院選挙で自民党が単独で3分の2を超える歴史的大勝を果たした結果を受け、「軍国主義の過ちを繰り返さないことを強く促す」などと述べ、高市政権への警戒感を示しました。中国外務省の報道官は9日午後の会見で、「日本の政権に対し、国際社会の懸念を無視せず直視し、軍国主義の過ちを繰り返さず、平和的発展の道を歩むことを強く促す」と述べました。中国外務省の報道官は先ほどの会見で、自民党が大勝