ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè15Àá¤¬7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥êー¥°Àï¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤Ï¼ó°ÌNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤È2°ÌSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢GAME1¤ÏNECÀîºê¡¢GAME2¤ÏSAGAµ×¸÷¤¬¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¤½¤Î2¥Áー¥à¤òÄÉ¤¦3°Ì¤ÎÂçºå