女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の全撮影が今月7日に終了したと9日、制作の大阪放送局から発表された。郄石は昨年4月2日、京都ロケでクランクインしてから約10カ月の長丁場を無事完走。主人公・松野トキ役を演じ切り「毎日幸せでした」「この1年間（収録現場に）“行きたくない”とか“トキをやりたくない”とか思う日がありません