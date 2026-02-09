東京都は９日、麻疹（はしか）への感染が確認された３０歳代男性が、１月下旬に東京・羽田空港と北海道・新千歳空港を行き来するスカイマークと全日本空輸の旅客機に乗り、不特定多数と接触した可能性があると発表した。都によると、男性が搭乗したのは、１月２６日午前の羽田発新千歳行きスカイマーク９６５便と、２８日午後の新千歳発羽田行き全日空６４便。男性は１月中旬に韓国への渡航歴があり、２４日に発熱の症状が出て