東京・江戸川区の路上で男女3人が催涙スプレーをかけられけがをした事件で、男2人が逮捕されました。島田三郎容疑者（40）ら2人は2025年9月、江戸川区東小岩の飲食店前の路上で、店の従業員の男女3人に催涙スプレーをかけ、目にけがさせた疑いが持たれています。島田容疑者ら2人は調べに対し、「身に覚えがない」などと容疑を否認しているということです。事件の10日ほど前には、島田容疑者とみられる不審な人物が現場近くで目撃さ