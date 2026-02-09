¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2·î13Æü¡¢¡Ö999¥¸¡¼¥ó¥º(¥µ¥ó¥­¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º)¡×(ÀÇÈ´999±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¤È¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö999¥¸¡¼¥ó¥º¡×(ÀÇÈ´999±ß)ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº(²È·×¼ý»ÙÊÔ)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ»Ù½ÐÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¡ÖÈïÉþµÚ¤ÓÍúÊª¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÌó7%¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ï3%Á°¸å¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÉÊ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡ÖÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤»Ù½Ð¡×¤¬²È·×¤ò°µÇ÷