2月8日、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光が、衆院選の開票特別番組『選挙の日2026 太田光がトップに問う！ 結果でどう変わる？ わたしたちの暮らし』（TBS系）に出演し、白熱した選挙戦の模様を伝えた。番組内で、自民党の高市早苗首相と対話する場面があったが、その際の太田の質問が物議を醸している。「TBS系のお昼の情報番組『サンデー・ジャポン』（以下、『サンジャポ』）の総合司会を務める太田さんは、近年、選挙特番