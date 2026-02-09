¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë1»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÊ£¿ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÇã¤¤²ó¤ê¤Ç´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü2026Ç¯2·î9Æü¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤â²°Æâ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëJBL¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¡ÖQUANTUM STREAM WIRELESS¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ ¡ú¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó³ä2/11AM9¡§59¤Þ¤Ç¡Ú¸ø¼°¡Û JBL QUANTU