¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï2·î10Æü¡¢¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥ºin¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¡×(258±ß)¤È¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥ºin¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥­¥ó¡×(198±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥ºin¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¡×(258±ß)¡¢¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥ºin¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥­¥ó¡×(198±ß)¡û¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¡×¤Ï2025Ç¯12·î¤ËÎß·×ÈÎÇä¿ô25²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¡¢Æ±¼ÒÁ´¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÇä¾å¿ôÎÌNo.1¤ò¸Ø¤ë¾¦ÉÊ¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÇ»¸ü¥Á¡¼¥ºin¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¤òÈ¯Çä¤·¡¢½é½µ¤ÎÈÎÇä