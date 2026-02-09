【モデルプレス＝2026/02/09】乃木坂46の5期生・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が、1stソロ写真集（タイトル未定／新潮社）を4月14日に発売することが決定。あわせて、川崎の先行カットとコメントが公開された。【写真】22歳乃木坂メンバー、ノースリーブ姿で儚げな表情◆川崎桜、1stソロ写真集決定多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。“あざと