【モデルプレス＝2026/02/09】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の撮影が、2月7日にクランクアップを迎えた。あわせて、高石のコメントが到着した。【写真】「ばけばけ」ヒロイン、吉沢亮に祝福される◆高石あかり「ばけばけ」撮了「幸せでした」撮影を終えた高石は「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そ