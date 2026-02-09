¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿½°±¡Áª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿2026Ç¯2·î9Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï°µ¾¡¤ÎÍýÍ³¤ÈÃæÆ»¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¿¼Ìë¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÅöÁª³Î¼Â¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¡×¤È¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÁªµó±éÀâ¤¬½Å¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤ËÇ®¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¥²¥¹¥È¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¾¡¤¹¤ë¤È¤Ï»×