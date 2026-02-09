近くにコンビニができたことをきっかけに、ポイ捨てが目立ち始めた公園。息子の「ある人を想う気持ち」が子ども達の意識を変化させました。知人から聞いたエピソードを紹介します。 きれいだった公園 私は小学2年生の息子がいる主婦です。 我が家の近くには、小さな公園がありました。その公園は地域の人の憩いの場で、いつもきれいに整っています。 というのも、近所のおじいさんが毎日掃除をしていたから。おじいさ