2月22日の“ねこの日”に合わせて、ファミリーマートが毎年恒例の人気企画「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、2月10日（火）から開催する。ねこをモチーフにしたデザートやパン、お菓子、日用品などオリジナル商品17種類が登場する。2月22日はねこの日！毎年人気の「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」が2月10日（火）から開催4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現した商品がラインアップ。「ハ