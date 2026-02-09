·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖ¤Ç¡Ö2³¬¤Ë±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢±ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½÷À­¤ÎÀ¼¤Ç119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ï1³¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¡¢À­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë¤Ï40Âå¤Î½÷À­¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£