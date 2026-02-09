2026年2月9日、明星食品から「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」が登場しました。鰹節(かつおぶし)エキスや鯖節(さばぶし)エキスなどを効かせただし尽くしの一品になっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」(2月9日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13596/これが「明星 一平ちゃん