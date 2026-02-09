¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖNel blu dipinto di blu¡ÊÀÄ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿ÀÄ¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖNothing Is Impossible¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¡£½ãÇò¤Ëµ±¤¯¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¹ç·×306¥«¥é¥Ã¥È¡¢Áí³Û1500Ëü¥É¥ëÁêÅö¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿¡¢Áí³Û20²¯±ßÄ¶¤Î¹ë²Ú¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼