女優の郄石あかりが主演するＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）が７日にクランクアップを迎えたと９日、ＮＨＫが発表した。明治時代の島根・松江を舞台に怪談が好きな主人公・松野トキの生涯を描いた物語。郄石は「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんがすご