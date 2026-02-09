広島・床田寛樹投手と森下暢仁投手が、１０日に行われる宮崎・日南キャンプ初の紅白戦に先発することが９日、分かった。昨年２月９日は常広、斉藤優のドラ１コンビが初戦に先発するなど、例年は若手有望株が“開幕投手”を務めてきた。新井監督が、ローテ争いも「横一線」と掲げる中で両エースが先陣を切る。７日に行われたシート打撃には、別メニュー調整だった栗林と中崎、新外国人ターノックとドラフト２位・斉藤汰（亜大）