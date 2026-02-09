衆院選は８日に投開票が行われ、中道改革連合は公示前よりも大幅に議席を減らし、大惨敗を喫した。中道・安住淳共同幹事長（６４）＝宮城４区＝は元グラドルの自民・森下千里氏に大差で敗北。比例東北ブロックからの復活も果たせず、落選した。安住氏はオンライン中継を通じ、支持者らに「私の不徳の致すところ」「ＳＮＳ（交流サイト）の発信で後れを取った」「認識の甘さが出た」などと頭を下げた。安住氏は、８５年４月、