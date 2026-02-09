「関東地区選手権・Ｇ１」（９日、多摩川）８日の３日目にデビュー通算１０００勝を達成した佐藤翼（３７）＝埼玉・１０５期・Ａ１＝の表彰式が９日の４日目８Ｒ後に行われた。埼玉支部を中心とした多くの仲間が祝福に駆けつける中、主催の青梅市より目録が授与された。表彰式後は「年末を見据えるのはまだ早いけど、これからも一走一走、目の前のレースを頑張りたい。まずはあす（１０日）の準優ですね。しっかり走ります」