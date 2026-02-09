女優〓石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が（月〜土曜午前8時）が7日にNHK大阪放送局でクランクアップした。9日、NHK大阪放送局が発表した。〓石は「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんがすごく大切に思ってくれて、愛してくれていることが伝わる毎日は幸せでした