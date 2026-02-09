乃木坂46の川〓桜（22）が、4月14日にファースト写真集（新潮社より刊行）を発売することが9日、分かった。多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在で、あざとかわいいキャラクターで人気を集める。初めてのソロ写真集の撮影地は、かねて憧れがあったフランス。ニースとパリという気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。