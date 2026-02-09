7日に行われたブンデスリーガ第21節ではザンクトパウリに1-2で敗れたものの、シュツットガルトはブンデスリーガで5位につけている。称賛すべきは指揮官セバスティアン・ヘーネスだろう。今季開幕前にはFWニック・ヴォルテマーデがニューカッスルへ、MFエンツォ・ミローがサウジアラビアのアル・アハリに引き抜かれていて、どちらもチームの主力だった。2人の抜けた穴を埋めるのは難しいミッションだったが、ヘーネスはここまでチー