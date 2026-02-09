木下は練習試合でいきなり159キロを計測したことも話題を呼んでいる（C）産経新聞社リーグ連覇、再びの日本一を目指す阪神の開幕までの調整に注目が高まっている。2月8日に日本ハムと行われた練習試合（名護）では現役ドラフトでヤクルトから加入となった浜田太貴が「5番・DH」で先発出場。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック4回二死からの第2打席で日本ハム畔柳亨丞の148キロ直球を一閃、ボールは