福島県福島市の２４時間無人営業のコインランドリー店で両替機が壊され、中から現金が盗まれる被害が相次いでいる。店側は福島署と福島北署に被害届を出した。オーナーによると、同市笹谷、飯坂町平野、八木田の３店舗で１日と３日に被害が確認された。平野店では１日午前３時１５分頃、マスク姿の身長約１メートル７０の人物が工具で両替機を壊そうとする様子が録画された。わずか２分の犯行だったという。３店で現金約７０万