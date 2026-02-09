8日夜に発生した架線の断線による停電のため、9日始発から一部区間で運転を見合わせていたJR宇都宮線は、午後4時34分に全線で運転を再開しました。なお湘南新宿ラインの新宿駅より北の宇都宮線区間は、終日運休となりました。