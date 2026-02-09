女優美山加恋（29）大井怜緒（12）が9日、都内で、ドラマ「雨上がりのスカイツリー」完成披露会見に、主演する上地雄輔（46）らと出席した。同作は高森千穂氏の同名児童書が原作。9日9日午後6時からU−NEXTで独占配信後、BS11で今春放送を予定している。1度は諦めた夢に向かって歩み出した父によって、止まっていた家族の時間がもう一度動き出す、心温まるホームドラマ。上地はショーパブで働くモノマネ芸人須崎優一、美山は優一と