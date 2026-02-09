立川競輪のＦ?シリーズ「東京スポーツ杯」が９日に開幕した。福田稔希（２３＝栃木）と岩井芯（２１＝岐阜）の１２５期同期対決に注目が集まった予選９Ｒは、岩井が別線完封の逃げを打ち中部ラインが上位を独占した。初手で中団をキープした岩井は後ろ攻めの福田を警戒しながら赤板で先に切って先行態勢に入る。福田が鐘４角から踏み上げたが、これをしっかり合わせ切ると不破将登に微差かわされたものの、しっかりライン決着