そごう･西武では、2月22日『猫の日』にあわせて、猫モチーフのスイーツやアイテムを各店で販売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【すべての画像を見る】ねこ型のコロッケや饅頭、猫型くず餅を加えた限定仕様の「猫あんみつ」も【『猫の日』開催概要】会期:〜2月23日まで開催中※店舗により会期･会場は異なる。展開店舗:そごう･西武全10店舗の各店対象売場、西武･そごう公式オンラインストア「e.デパート」■e.デパート『猫