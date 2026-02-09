FRUITS ZIPPERの真中まな、CANDY TUNEの福山梨乃と村川緋杏が9日、都内で行われた『KAWAII MONSTER LAND -HARAJUKU-』オープニングセレモニーに登壇。食レポに挑戦した。【集合ショット】“KAWAII”世界観の中に登場した真中まなら真中は、今月に初開催した東京ドーム公演について「最近はグループの知名度が増えて、たくさんの方に知っていただいている実感があったのですが、実際に私たちの音楽をペンライトを振って楽しんで