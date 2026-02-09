お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。ロスでの暮らしについて語った。【写真】ツインテール！『徹子の部屋』キュートなファッション、ゆりやん黒柳徹子からロス移住のいきさつを聞かれ、ハリウッドスターになりたくて、アメリカ行きを決断。映画が好きで、映画の街ということで、ロサンゼルスを選んだと説明した。ロス行きについて両親は「全然反対とか