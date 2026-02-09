千葉県を走るJR久留里線の一部区間について、2027年4月に廃止の見通しであることがわかりました。JR東日本は久留里線の久留里駅から上総亀山駅の区間について、2025年度内に鉄道事業の廃止を国に届け出ることを発表しました。廃止は2027年の4月1日を検討しています。鉄道にかわる代替交通としてはバスが検討されています。対象の区間は利用者の減少が続いていて、2021年度には、1日当たりの平均通過人員は55人でJR発足時から比べ約