人気バンド「DragonAsh」のボーカル・Kjこと降谷建志が9日、自身のインスタグラムを更新。この日47歳の誕生日を迎えたことを伝えた。降谷は「いやだああああああああああぁいやだいやだいやだいやだいやだいやだあぁ」と絶叫。「47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃんいやだあああぁ」と悪態をついた。そして「どうもこんばん