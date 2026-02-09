自民党が衆院選で圧勝したことをうけて日経平均株価は大きく値上がりしました。終値は前の営業日と比べて2110円高い5万6363円と過去最高値を大幅に更新しました。【映像】日経平均株価、過去最高値を大幅に更新9日の日経平均株価は、自民党が単独で衆議院の3分の2以上の議席を獲得するなど、マーケットの想定を超える結果だったことを受けて大きく値上がりしました。また、6日のアメリカ市場でダウ平均株価が史上初めて5万ドル