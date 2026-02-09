外国人や若者などに人気のペダル付き電動バイク「モペット」について、違反走行が後を絶たないことから、警視庁はきょう、東京都内で取締りを行いました。電動モーターだけで走行できる「モペット」は、モーターを使わず、ペダルだけの走行でも原付バイクの扱いになります。道路を走る際には免許証やナンバープレートの装着などが必要ですが、都内では去年1月から12月までに1129件の違反があり、人身事故が16件起きています。こう