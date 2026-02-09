俳優早乙女太一（34）が9日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。4歳から子役を始め、変わった幼少期を過ごしていたことを明かした。「ぽいぽいトーク」のコーナーで「普通の子ども時代を過ごしてないっぽい」と、持たれているイメージを紹介されると、早乙女は「健康ランドの楽屋が家」と告白し、共演者を驚かせた。「大衆演劇って公演場所って大衆演劇の劇場か、健康ランドの皆さんが大広間でご