東京・立川市の住宅が燃える火事があり、4人がけがをしました。立川市栄町で午後3時ごろ、「一戸建てが燃えている。2階で助けを求めている女性がいる」と110番通報がありました。警視庁によりますと、この家には4人が住んでいて、出火当時、2階にいた女性1人が逃げ遅れましたが、家族がハシゴを使って救助したということです。4人は手にやけどを負うなど軽いけがをしました。住人の1人が「ストーブが爆発した」と話しているという