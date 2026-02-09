現地時間8日に米カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催された米プロフットボールリーグ（NFL）の王者を決める第30回スーパーボウルの中継で、5月22日に日米同時公開される映画「スター・ウォーズ」シリーズ最新作「マンダロリアン＆グローグー」の新予告編がお披露目された。公開された36秒のCMは、「我々が道を選ぶこともあれば、道が我々を選ぶこともある」と語るドラマチックなナレーションと共に、俳優