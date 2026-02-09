中国能源建設集団傘下の中国電力工程顧問集団西南電力設計院が一括して請け負った達州ガス火力発電所2期プロジェクトの4号機が7日、168時間の定格出力連続試運転を順調に完了。プロジェクトが全面完成し、商業運転に入った。新華社が伝えた。同プロジェクトは四川省達州市ハイテク産業開発区に位置する。2期では700メガワット（MW）級Hクラスガスタービン発電ユニット2基を新設し、1期の2×350MW級Fクラスユニットと併せて共同運転