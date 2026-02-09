ドイツ経済研究所は現地時間2月7日、研究報告書を発表し、ドイツ経済が2020年以降、持続的な下押し圧力にさらされ、累計で約1兆ユーロ近い経済的損失を被ったと明らかにしました。報告書は2020年から2025年までの6年間で、物価変動調整後の実質国内総生産（GDP）が累計約9400億ユーロ減少したと推計しています。研究者は、こうした損失が近年の国際情勢の継続的な不安定さと密接に関連していると分析しており、具体的には新型コロ