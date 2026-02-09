ファッション誌『egg』（大洋図書）の専属モデルを“解雇”されたという、あいめろさん。その理由が公表されました。【動画】“解雇”の理由とは？「不信感がすごくて」7日の投稿で「次の雑誌でeggを卒業する事になりました」と報告していたあいめろさん。「来年で卒業するって事を前から伝えてたけど突然、本当に突然、解雇 になりました」と、“解雇”されたと明かしています。「不信感がすごくて泣く事しかできないです」とのこ