カブトガニで有名な笠岡干拓地へのアクセス向上国土交通省 岡山国道事務所は2026年1月22日、岡山県笠岡市の国道2号で整備が進められていた「笠岡バイパス」のうち、笠岡東IC〜カブト南IC間の延長2.8kmが、2026年4月5日に開通すると発表しました。開通によってどのような効果がもたらされるのでしょうか。国道2号は大阪市と北九州市を結ぶ、総延長685.4kmにおよぶ一般国道です。瀬戸内海に沿って本州西部の近畿・中国地方を