Image: Amazon 流行ってきたね、安全性。毎月何かしらの話題に挙がる「モバイルバッテリー発火トラブル」。構成素材の性質上、衝撃が加わると燃えやすいのは確かなので、今カバンに突っ込んでいるバッテリー大丈夫だろうか？…なんて不安に感じている人も少なくないのではないでしょうか。でも、最近は「燃えにくい」素材構成のモバイルバッテリーも増えてきました。例えばこちら。