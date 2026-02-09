2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¶âÈ±¤Ë¡Ä¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ßwith B¡×9Ç¯Á°¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤Î·ãÊÑ»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²°Æâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ì¡¼¥¹¤ËÆ£¸¶¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥¸¡£¡Ö¡Ø´°Áö¤òÌÜÉ¸¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Î¥ê¤ÈÀª¤¤¤À¤±¤ÇÎý½¬¤Û¤ÜÌµ¤·