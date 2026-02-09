◆ソフトバンク春季キャンプ（9日休養日、筑後）ソフトバンクの育成ドラフト1位ルーキー、池田栞太捕手（18）＝新潟・関根学園高＝が、支配下入りへ向けて気持ちを新たにした。「飛躍、成長しないといけない立場。早く1軍で試合に出る」と口にした。この日は、新人選手6人が筑後七国（福岡県筑後地区の7市町）の一つである広川町で、そば打ちとだるまの八女茶染めを体験。そば打ちではそば粉と小麦粉を混ぜて「二八そば」を